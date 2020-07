छात्रों से भरी अनियंत्रित बस झील में गिरी, 21 की मौत और 15 घायल

बीजिंग। दक्षिण-पश्चिम चीन ( latest china news ) में मंगलवार को एक बस झील ( bus plunges ) में गिर गई। इस दुर्घटना ( Road Accident in China ) में कम से कम 21 छात्रों ( students killed ) की मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए। कॉलेज की वार्षिक प्रवेश परीक्षा ( entrance exam ) में बैठने की तैयारी कर रहे छात्रों को ले जा रही यह बस गुईझोऊ प्रांत में झील में गिर गई। झील के किनारे तैनात बचाव कर्मियों ने तुरंत ही राहत और बचाव अभियान चलाया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।

LAC पर China को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, Indian Army ने 30 हजार सैनिक किए तैनात

स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि यह बस एक रेलिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ( bus accident ) हो गई और गुइझोऊ प्रांत में हिंगेन झील में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 21 छात्रों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए।

चीन के सरकारी चैनल ने सीसीटीवी रिपोर्ट के आधार पर बताया कि यह घटना अंशुन नगर में मंगलवार दोपहर को हुई और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बस में सवार यात्रियों में वे छात्र शामिल थे जो कॉलेज की परीक्षा देने जा रहे थे।

#UPDATE: As of 5:30 pm, a total of 36 people were rescued, including 21 dead and 15 injured after a bus carrying passengers including some students fell into a reservoir in SW #China's Guizhou Province. pic.twitter.com/NkF3OsNlvv