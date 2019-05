जापान में 6.1 तीव्रता का आया भूकंप, 3 लोगों की मौत, सुनामी की बढ़ी संभावनाएं

टोक्यो। जापान में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिमी जापान में सोमवार तड़के 6.1 तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप की वजह से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि स्थानीय मीडिया का कहना है कि इस त्रासदी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता

जापानी मौसम एजेंसी के मुताबिक, सोमवार तड़के ओसाका शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इसका केंद्र ओसाका प्रांत के होन्शू पर रहा। तेज भूकंप के बाद सुनामी की आशंका भी जताई जा रही है। शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 5.9 आंकी गई थी, लेकिन बाद में यह बढ़कर 6.1 हो गई।

मरने वालों में एक बुजुर्ग और बच्ची शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूकंप के झटके की वजह से ओसाका में स्वीमिंग पूल के पास दीवार ढहने से 80 साल के बुजुर्ग और एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। मरने वालों में एक अन्य युवक भी शामिल है। भूकंप की वजह से कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट आने की जानकारी भी मिली है। प्रशासन का कहना है कि भूकंप से क्षेत्र में 15 में से कोई भी परमाणु रिएक्टर प्रभावित नहीं हुआ।

हवाई, रेल और बिजली सेवा प्रभावित

भूकंप के बाद मिहामा और ताकाहामा परमाणु संयंत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं देखी गई। वैसे एहतियातन ओसाका और इसके पड़ोसी प्रांत ह्योगो में बिजली सप्लाई रोक दी गई है। इसका करीब 1 लाख 70 हजार परिवारों पर असर हुआ है। भूकंप की वजह से रेल और उड़ान सेवा पर भी असर पड़ा है। ओसाका इलाके में ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया है। ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई हैं।

लोगों को सुरक्षा देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा है कि हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सुरक्षा देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि जापान में साल 2011 में सबसे भयानक भूकंप आया था, जिसमें 18 हजार लोगों की जान चली गई थी और इसकी तीव्रता 9.1 थी।

Breaking: At least 3 dead, 50 injured after magnitude 6.1 earthquake strikes Osaka, Japan. pic.twitter.com/5eDaDMpJIP

This 5,9M earthquake quite scary and makes panic especially when youre still sleeping. #osaka #kyoto #nara #earthquake #japan #Gempa pic.twitter.com/2PhbflQbhh