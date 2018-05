नई दिल्ली : अफगानिस्तान के बाघलान प्रांत में 6 भारतीय इंजीनियरों को अगवा किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार सुबह कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने एक भारतीय कंपनी के सात कर्मचारियों को अगवा कर लिया। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अगवा हुए 7 कर्मचारियों में 6 भारतीय हैं जबकि एक अफगानिस्तान का नागरिक है। खबरों के अनुसार बंदूकधारियों ने बाघलान प्रांत की राजधानी पुल-ए-खोमरे के बाग-ए-शामल गांव से कर्मचारियों को अगवा किया है। जब कंपनी के ये कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तभी इन्‍हें बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि तालिबान के हथियारबंद आतंकियों ने इन इंजीनियरों को सरकारी अफसर समझकर अगवा किया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से तालिबान से बात की, उन्होंने कहा कि वे इंजनीयरों को सरकारी अफसर समझकर उठा ले गए। भारतीय विदेश मंत्रालय अफगान में अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय दूतावास ने भी इन इंजीनियर्स के अगवा होने की पुष्टि की है। बता दें कि भारतीय कंपनी को वहां एक इलेक्ट्रिसिटी सब-स्टेशन का काम मिला है। सभी केईसी नाम की कंपनी के कर्मचारी हैं। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोएनका ने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपने इंजीनियरों को मुक्त कराए जाने की अपील की है।

