Chinese Atomic Center के 90 वैज्ञानिकों का इस्तीफा, सरकार ने दिए जांच के आदेश

बीजिंग। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के बीच चीन से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के सबसे बड़े सरकारी परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी ( The Institute of Nuclear Energy Safety Technology, INEST ) में काम करने वाले 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया।

एक साथ सामूहिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों के इस्तीफे ( Chinese Scientist Resign ) से चीन कार सख्ते में आ गई। इस घटना को चीन की जिनपिंग सरकार ने ब्रेन ड्रेन ( Brain Drain ) मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद इस संस्थान को चलाने के लिए महज कुछ ही वैज्ञानिक बचे हैं।

बता दें कि लगभग 600 लोगों की टीम इस संस्थान में काम करती थी, लेकिन पिछले साल 200 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से लगातार वैज्ञानिकों के इस्तीफे का सिलसिला जारी रहा है। फिलहाल, वैज्ञानिकों के इस्तीफे को लेकर कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर सही कारण का पता नहीं चल सका है।

ये हैं वैज्ञानिकों के इस्तीफे का कारण

ये माना जा रहा है कि इस संस्थान पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूर्ण कब्जा करने की कोशिश वैज्ञानिकों के इस्तीफे का अहम कारण हो सकता है। इसके अलावा वेतनमान में गड़बड़ी और सरकारी सुविधाओं के अभाव से वैज्ञानिक असंतुष्ट थे।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस संस्थान पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ( Chinese Communist Party ) ने अपना पूरा अधिकार जमाया हुआ है। पार्टी के बड़े नेता वैज्ञानिकों से कम वेतन में अधिक काम करवाना चाहते हैं। इसके अलावा संस्थान के वैज्ञानिक को न तो जरूरी संसाधन और सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही उन्हें काम करने को लेकर आजादी है। इसी को लेकर पिछले महीने जून में आईनेस्ट में काम करने वालों का अपनी पैरेंटिंग संस्था से विवाद हो गया था। इस संस्थान के शीर्ष पदों पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता काबिज हैं।

80 प्रतिशत शोधकर्ताओं के पास पीएचडी की डिग्री

आपको बता दें कि आईनेस्ट हैफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ( Hefei Institute of Physical Science ) के निर्देश पर काम करता है। इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन के उन अहम संस्थानों में से एक हैं जो 200 से ज्यादा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में हिस्सा ले चुका है।

इस संस्थान में काम करने वाले 80 प्रतिशत शोधकर्ताओं के पास पीएचडी की डिग्री है। यहां के कई वैज्ञानिक चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( University of Science and Technology of China ) से स्नातक हैं। जिनकी औसत आयु 31 साल के आस पास है।

पिछले साल चीन सरकार ने अपील की थी, जिसके बाद करीब 16 हजार से अधिक चीनी वैज्ञानिक अमरीका और यूरोप से स्वदेश लौट आए थे। चीन सरकार अपने देश को विज्ञान का पावरहाउस बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। बता दें कि यहां पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का वेतन लगभग 10,000 युआन ($ 1,430) प्रति माह है।