सेना ने छह पाकिस्तानी महिलाओं को किया गिरफ्तार, अलकायदा-तालिबान के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन

काबुल। तालिबान शांति वार्ता के रद्द होने के बाद से अफगानिस्तान में उथल-पुथल मची हुई है। कभी सेना की कार्रवाई तो कभी आतंकी हमले और इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहां के नागरिक। इसी बीच अफगान और अमरीकी सेना ने वहां एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को दोनों देशों की सेना ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चलाया।

अफगानिस्तान की सुरक्षा परिषद ने की पुष्टि

इस ऑपरेशन का मुख्य टार्गेट अलकायदा आतंकी आसिम उमर था। हालांकि, इस दौरान वह तो हाथ नहीं लगा लेकिन पुलिस को उसके इतर भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आतंकी की पत्नी समेत छह पाकिस्तानी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इस बारे में अफगानिस्तान की सुरक्षा परिषद ने पुष्टि की है।

National Security Council of Afghanistan: Six Pakistani women, among them a woman identified as Umar’s wife, are in custody. Eight Taliban and several foreign terrorists are also detained. Special Forces also seized and destroyed Taliban weapons and ammunition. 3/4