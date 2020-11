एक ही दिन में तीन धमाकों से दहला Afghanistan, 10 की मौत, 7 अन्य घायल

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan ) में शांति बहाली को लेकर लगातार तालिबान और अफगान सरकार ( Afghan Taliban Talk ) के बीच बातचीत का दौर जारी है। लेकिन साथ ही आतंकी हमले भी नहीं थम रहे हैं। अब अफगानिस्तान में रविवार को तीन हमले हुए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए।

अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के नाव आबाद क्षेत्र में रविवार की शाम को एक आवासीय मकानों के करीब तीन मोर्टार धमाके हुए।

टोलो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गजनी शहर के नाव आबाद क्षेत्र में रविवार की शाम को आवासीय मकानों के पास तीन मोर्टार के धमाके हुए। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता वाहिदुल्ला जुमा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस धमाके में 8 की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

At least eight civilians were killed and seven more were wounded after three mortars hit near residential houses in Naw Abad area in the city of Ghazni, Afghanistan this evening, the provincial police spokesman Wahidullah Juma said: Afghanistan's TOLOnews