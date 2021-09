काबुल में रोज अपनी ड्यूटी करने आता है यह शख्स, राष्ट्रपति चुनाव के लिए छोड़ दी थी अमरीकी नागरिकता

काबुल। एक ओर जहां अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कथित तौर पर अशरफ गनी सरकार के आखिरी बचे हुए मंत्री वहीद मजरोह को बर्खास्त कर दिया है, वहीं, काबुल के 'पूर्व मेयर' 66 वर्षीय दाउद सुल्तानजॉय ( Daoud Sultanzoy ) दफ्तर में अपने दिन गिन रहे हैं। यों तो काबुल को पहले ही तालिबान नेता हमदुल्ला नोमानी के रूप में एक नया प्रशासक मिल गया है, लेकिन दाउद सुल्तानजॉय अभी भी मेयर बने हुए हैं क्योंकि यह पद आधिकारिक तौर पर नोमानी के पास नहीं गया है। सुल्तानजॉय अभी भी रोज ऑफिस आ रहे हैं और नोमानी के साथ ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे हैं।

दाउद सुल्तानजॉय एक अमरीकी नागरिक हैं, जो काबुल में पैदा हुए थे और 1980 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के खिलाफ लड़े था। अमरीका में प्रशिक्षण पाने वाले पेशे से एक पायलट दाउद सुल्तानजॉय 9/11 हमले के बाद तालिबान सरकार की मदद करने के लिए अफगानिस्तान लौट आए।

वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने काबुल प्रशासन में अपनी अजीबोगरीब स्थिति के बारे में बात की। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल में कब्जा करने के एक दिन बाद उनसे संपर्क किया गया था। तालिबान ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था और काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कचरा संग्रह, स्वच्छता जैसे नगरपालिका के काम निर्बाध रूप से चलते रहें।

My name is spelled Daoud plz correct that. I work in a commission with Mr. Nomani. We run the affairs of Kabul Municipalty jointly. https://t.co/4XVJeG06b1