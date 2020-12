Afghanistan: अफगान सेना के हवाई हमले में अलकायदा के चार आतंकी ढेर

काबुल। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सेना अभियान चलाकर आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। शनिवार को अफगान सेना ने हेलमंद प्रांत ( Helmand province ) में एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन अल-कायदा ( Al-Qaeda ) के चार आतंकियों को मार गिराया है।

अफगानिस्‍तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नावा जिले में अफगान सेना की एयर स्‍ट्राइक ( Air Strike ) में चारों आतंकी मारे गए। बता दें कि इससे पहले बीते सप्ताह सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 74 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था।

Afghanistan: एक सप्ताह के अंदर सेना की दूसरी बड़ी कार्रवाई, 74 तालिबानी आतंकी ढेर

शनिवार को ही आतंकियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक दो बम धमाकों को अंजाम दिया। इस धमाके में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मियों समेत तीन की मौत हो गई।

Four members of al-Qaeda were killed in an airstrike by Afghan forces in Nawa district of Helmand province on Friday: TOLOnews quotes Afghan Defense Ministry