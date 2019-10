अफगानिस्तान: अमरीकी सुरक्षा बलों ने हवाई हमले में अलकायदा के खूंखार आतंकी आसिम उमर को मार गिराया

काबुल। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमरीका को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी सुरक्षा बलों ने एक खूंखार आंतकी को मार गिराया है।

भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का प्रमुख आसिम उमर को अमरीकी सेना ने मार गिराया है। हवाई हमले में अमरीकी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में मूसा कला जिले में आसिम उमर को मार गिराया है।

टोलो न्यूज के मुताबिक, अमरीकी सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आसिम उमर को हवाई हमले में मार गिराया है।

बता दें कि इससे पहले बीते सप्ताह में अमरीकी सुरक्षा बलों ने अफगान बलों के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में 60 से अधिक तालिबानी आतंकी मारे गए थे, जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे।

अफगानिस्तान में तालिबान और अमरीका के बीच शांति वार्ता रद्द होने को बाद से आतंकी घटनाएं बढ़ गई है। तालिबान ने हाल के दिनों में कई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें अमरीकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया।

Chief of Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, Asim Umar killed in Musa Qala district in Afghanistan’s southern Helmand province by US Forces in an air strike: TOLO News pic.twitter.com/yHvaNAiJnt