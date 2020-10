Afghanistan में भीषण हवाई दुर्घटना, वायुसेना के दो विमानों में टक्कर से 15 की मौत

काबुल। अफगानिस्तान से एक भीषण हवाई दुर्घटना की खबर सामने आई है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार की रात दक्षिणी हेलमंद प्रांत ( South Helmand Province ) के नवा जिले में अफगान वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों में टक्कर ( Two Afghan Air Force helicopters collide ) हो गई।

शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। टोलो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि हेलिकॉप्टरों द्वारा कमांडो को एक स्थान पर उतारा जा रहा था और वहां से घायल सुरक्षा बलों को ले जाया जा रहा था। इस दौरान दोनों हेलिकॉप्टरों के बीच टक्कर हो गई।

दुर्घटना इतना भीषण था कि मौके पर ही आठ लोगों की मौत हो गई। अभी तक रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता ओमर जवाक ने नवा जिले में दुर्घटना की पुष्टि की है। इससे आगे उन्होंने कुछ भी जानकारी साझा नहीं की है।

