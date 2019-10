राजनाथ की 'राफेल पूजा' पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता, 'इसमें कुछ भी गलत नहीं, यह धर्म के अनुसार'

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने 'राफेल शस्त्र पूजा ' पर टिप्पणी की। भारत के खिलाफ अमूमन आक्रामक रूख रखने वाले गफूर ने इस बार जो बयान दिया है, उसे सुनकर शायद पाकिस्तान के लिए आपकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। दरअसल, गुरुवार को गफूर ने राफेल की पूजा करने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पूजा करने में कोई कुछ भी गलत नहीं है।

क्या लिखा सेना प्रवक्ता ने ट्वीट में?

राफेल शस्त्र पूजा को लेकर किए एक ट्वीट में गफूर ने लिखा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह धर्म के अनुसार है।' पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, 'राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं हैं, क्योंकि यह धर्म के अनुसार है। याद रखें... हमेशा सिर्फ मशीन नहीं जो मायने रखती है, असल में उस मशीन को संभालने वाले व्यक्ति की क्षमता, जुनून और संकल्प मायने रखता है। हमें हमारे PAF शहीदों पर गर्व हैं।'

Nothing wrong in #RafalePuja as it goes by the religion and that must be respected.

Please remember....it’s not the machine alone which matters but competence, passion & resolve of the men handling that machine.

Proud of our PAF Shaheens.#PAFtheMenAtTheirBest