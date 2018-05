काठमांडू: नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। बांग्लादेश से नेपाल आ रहा एक यात्री विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में अभी तक 50 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि विमान में 4 क्रू मेंबर समेत 71 लोग सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

एयरपोर्ट को पूरी तरह से किया गया बंद

बताया जा रहा है कि ये हादसा लैंडिंग के वक्त संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ है। हादसे के बाद त्रिभुवन इंटरनैशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह विमान बांग्लादेश की US-बांग्ला एयरलाइन का था। एयरपोर्ट के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। एयरपोर्ट पर बचाव अभियान जारी है।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ा और वो एयरपोर्ट के पश्चिम हिस्से में जा घुसा। काठमांडू हवाई अड्डा के प्रवक्‍ता बिरेंद्र प्रसाद कहा घटना के बाद विमान में आग लगने की सूचना है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायरदस्‍ता मौके पर पहुंच गया है।

विमान में 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार

नेपाल एयर सेवा के एक अधिकारी के मुताबिक यह विमान बांग्लादेश की US-बांग्ला एयरलाइन का था। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक विमान त्रिभुवन इंटरनैशनल एयरपोर्ट के पूर्वी भाग में जाकर गिरा। एयरपोर्ट के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा कि दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। विमान में 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कुछ तस्वीरों में एयरपोर्ट के रनवे पर धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अधिकारियों की माने तो विमान में तकनीकी खराबी की वजह से यह दुर्घटना हुई है। क्रैश के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है।

मई, 2017 में भी हुआ था कार्गो विमान हादसा

इससे पहले नेपाल में विमान हादसा मई, 2017 में हुई थी। माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में धुंध भरे मौसम में लैंडिंग के समय एक नेपाली कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में वरिष्ठ पायलट की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत चालक दल के दो सदस्य घायल हो गए। चेक निर्मित एलईटी-410 विमान घरेलू विमान सेवा गोमा एयर का था और तेनजिंग-हिलेरी हवाईअड्डे पर उतर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब विमान 9एन-एकेवाई कार्गो लेकर जा रहा था। मृतक की पहचान पारस कुमार राय के तौर पर हुई है, जो पूर्वी नेपाल के भोजपुर जिले के स्थायी निवासी थे और विमान के पायलट थे। इस विमान हादसे में घायलों की पहचान एयर होस्टेस प्रज्ञा मननधर और सह-पायलट श्रीजन मननधर के तौर पर हुई थी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले नेपाल में 2012 में भी बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था। उस हादसे में 19 लोग मारे गए थे। विमान ने काठमांडू एयरपोर्ट से लुकला के लिए उड़ान भरने के दो मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्‍त थी। लुकला नेपाल का पर्यटक स्‍थल है। ये विमान मनोहरा नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था।

