भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने की भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ, कहा- एक दिन जरूर पूरा होगा मिशन

थिम्पू। चंद्रयान-2 के जरिए भारत भले ही अभी चांद पर अपना लैंडर विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं हो रही है और भारतीय वैज्ञानिकों के साहस व कौशल की तारीफ कर रहे हैं।

दुनियाभर के लोग व वैज्ञानिक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी और पारंपरिक मित्र देश भूटान ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई व शुभकामनाएं दी है।

चंद्रयान-2 पर टिकी थी दुनिया की नजरें, लैंडर का संपर्क टूटने पर वर्ल्ड मीडिया ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें आज भारत और उसके वैज्ञानिकों पर गर्व है।

लोटे शेयरिंग ने कहा, चंद्रयान-2 की लैंडिंग में आखिरी समय में कुछ चुनौतियां जरूर देखी गईं लेकिन जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने साहस और कड़ी मेहनत दिखाई है वह ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भली-भांती जानता हूं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे और उनकी इसरो की टीम एक दिन इस मिशन को पूरा कर दिखाएगी।

Bhutan PM Lotay Tshering:We are proud of India and its scientists today. #Chandrayaan2 saw some challenges last minute but courage and hard work you have shown are historical. Knowing Prime Minister Narendra Modi.I have no doubt he and his #ISRO team will make it happen one day pic.twitter.com/AA8B2vXx8o