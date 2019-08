नेपाल में फिर बम ब्लास्ट, उड़ाया नगरपालिका का ऑफिस

काठमांडू। शांतिप्रिय देश नेपाल से एक और बम धमाके ( blast in nepal ) की खबर आ रही है। बुधवार सुबह देश के नुवाकोट जिले में बड़े बम विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, धमाका वहां के नगरपालिका कार्यालय में हुआ। इसके साथ ही देशभर कई और इलाकों में संदिग्ध वस्तुएं और हमलों की खबर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है।

नगरपालिका के कार्यालय में हुआ धमाका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुवाकोट में नगरपालिका के कार्यालय पर धमाके के अलावा मकवानपुर में दो गाड़ियों पर हमले हुआ। इसके अलावा हेतौडा प्रांत में चार जगहों पर संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी मिली है। सिलसिलेवार इन घटनाओं की जानकारी के बाद सैन्य बमनिरोधक दस्ता इन मौकास्थलों के लिए रवाना हुए। इस धमाके से जुड़ी अन्य जानकारियों का अभी भी इंतजार है।

Nepal: A bomb exploded in the Ward Office of Nuwakot District, earlier today. Also, two vehicles attacked in Makwanpur & suspicious objects found at 4 places in Hetauda. Army bomb disposal team heading towards the locations. pic.twitter.com/IayJ0Tj4GA