अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में बम धमाका, दो बच्चों की मौत

काबुल। अफगानिस्तान में एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। 209 शाहीन कॉर्प्स के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ रेजी ने बताया कि उत्तरी प्रांत बल्ख में एक धमाका हुआ।

चहार बोलक जिले में हुए इस धमाके में दो बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने सड़क के किनारे बम लगाकर रखा था। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

TOLO News: At least two children were killed in an explosion in Chahar Bolak district in the northern province of Balkh, the 209 Shaheen Corps spokesman Mohammad Haneef Rezaee said, adding that the roadside bomb was planted by militants.