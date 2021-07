पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से भरी बस में धमाका, कम से कम 10 लोगों की मौत

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) के उत्तरी हिस्से में बुधवार को एक बस को निशाना बनाकर जबरदस्त धमाका (Bomb Blast) किया गया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में चीनी नागरिकों (Chinese nationals) के अलावा एक पाकिस्तानी जवान भी शामिल हैं।

हजारा क्षेत्र के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि ये बस ऊपरी कोहिस्तान (Upper Kohistan) में चीनी इंजीनियरों को दसू बांध की साइट पर लेकर जा रही थी। बस में 30 चीनी इंजीनियर सवार थे।

