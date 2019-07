कंबोडिया में निमार्णाधीन इमारत गिरने से 24 की मौत, दो दर्जन घायल

फ्नोम पेन्ह। कंबोडिया में समुद्र तट के पास एक रिसॉर्ट में एक चीनी कंपनी के स्वामित्व वाली निर्माणाधीन इमारत के ढह जाने से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और करीब 24 घायल हो गए। बचावकर्मियों का कहना है कि मलबे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों की तलाश में अभी विशाल मलबे को खंगाला जा रहा है। चीनी भवन मालिक और निर्माण फर्म के प्रमुख ठेकेदार सहित दुर्घटना के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

निमार्णाधीन इमारत गिरने से 24 की मौत

सात मंजिला यह निर्माणाधीन इमारत लगभग 80% पूरी हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया, 'सोमवार सुबह 6.30 बजे तक मलबे के नीचे 24 लोग मृत मिले, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं।'कंबोडिया में हाल के वर्षों में यह सबसे घातक दुर्घटना है। कंबोडिया के प्रेह सिहनौक प्रांत में हुई घटना के बाद प्रशासन ने कहा कि मलबे के नीचे 23 लोग घायल अवस्था में मिले हैं , जबकि उन्होंने घटना स्थल से एक महिला का शव बरामद किया। अधिकतर लोगों की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बीबीसी के अनुसार इस इमारत का स्वामित्व एक चीनी कंपनी के पास है। बचे लोगों की तलाश जारी है। चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रांत के गर्वनर युन मिन के हवाले से बताया है कि इमारत के गिरने के दौरान करीब 40 से 50 कर्मचारी आसपास ही सो रहे थे।

A seven-story building under construction in Cambodia's coastal city of Sihanoukville collapsed on workers housed inside early Saturday, killing seven workers and injuring 23, authorities said. #9News https://t.co/kCSOYF5HDz