China में इंजीनियरिंग का नायाब नमूना, 7600 टन की इमारत को 62 मीटर तक खिसकाया

बीजिंग। चीन (China) के इंजीनियरिंग का नायाब नमूना सामने आया। यहां पर 7600 टन की एक बिल्डिंग को रोबोटिंक ट्रिक से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। यह दुनिया के सामने मिसाल बन गया है।

दरअसल चीन में स्कूल की इमरात को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। इस इमरात को 1935 में बनाया गया था। पहले इसे तोड़कर दूसरी इमरात बनाने का प्रस्ताव सामने आया था मगर इमारत के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस स्कूल को दूसरी जगह पर ले जाना एक नामुमिक काम था। मगर इंजीनियरों ने तकनीक की मदद से इसे शिफ्ट कर दिया। इमारत को हटाने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी बनाया गया है।

Another Mind Boggling Engineering Feat 🤯 #China construction team just "lifted and moved" a massive school building in Shanghai over a 18 day period to a new location pic.twitter.com/yDdJgpFr9n