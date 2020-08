China के शांडोंगे प्रांत में Beirut जैसा भीषण विस्फोट, कई घरों की छतें उड़ी

बीजिंग। लेबनान की राजधानी बेरूत ( Beirut Blast ) में हुए धमाके को अभी कुछ ही दिन हुए है कि चीन में भी शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ है। चीनी मीडिया ( China Media ) रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी चीन के शांडोंगे प्रांत ( Shandong Province of East China ) के एक बाजार के पास ये भीषण धमाका हुआ है।

हालांकि अभी तक इस विस्फोट ( Explosion ) से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। धमाके का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि विस्फोट के बाद धुएं का एक गुब्बार आसमान में छाया है।

चीन: केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका, मरने वालों की संख्या 64 हुई

विस्फोट कितना भीषण और जबरदस्त था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना स्थल के आस-पास के कई घरों की छतें उड़ गई और घरों के खिड़कियों व दरवाजों में लगे शीशे भी टूट गए। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ( Global Times ) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस हादसे में अभी तक किसी के जान जाने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल, मौके पर राहत-बचाव कार्य की टीम पहुंच गई है बचाव कार्य जारी है।

The explosion occurred at an agricultural storage site. A preliminary investigation suggests that villagers may have accidentally damaged electric wiring during woodcutting, which led to a fire that triggered the explosion: local authority https://t.co/7FgDueAqYa