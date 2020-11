Apps बैन किए जाने पर फिर भड़का चीन, कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना न बनाएं भारत

बीजिंग। भारत ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए 43 चाइनीज एप्स ( Chinese Apps Banned In India ) को बैन कर दिया, जिसपर चीन भड़क गया है। बुधवार को चीन ने ऐप्स बैन किए जाने को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा ( National Security ) का बहाना न बनाएं। चीन ने भारत के इस फैसले को विश्व व्यापार संगठन (WHO) के नियमों का उल्लंघन करार दिया है।

भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मंगलवार को 43 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए थे। बता दें कि वास्तिवक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पूर्वी लद्दाख में मई से भारत-चीन के बीच तनाव ( India China Tension ) बना हुआ है। 14 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था।

इसके बाद से दोनों देशों में तनाव काफी गहरा गया और फिर भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चार चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, जिसमें लोकप्रिय ऐप्स टिक-टॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल है। भारत अब तक लगभग 267 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा चुका है।

China is strongly against India’s ban on Chinese apps under "national security," and hopes India can provide a non-discriminatory business environment to all markets, including the Chinese one, said the Chinese embassy in India. https://t.co/1TxcK1EK2D