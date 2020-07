भारी बारिश के बाद Flood से परेशान China ने पानी छोड़ने के लिए बांध को विस्फोटकों से उड़ाया

बीजिंग। एशिया के कई देशों में इस समय भारी हो रही है, जिसके कारण वहां बाढ़ के हालात हैं और लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। चीन के कुछ इलाके बारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। नदियां उफान पर है।

ऐसे में सरकार ने अन्हुई प्रांत में बाढ़ का पानी छोड़ने के लिए एक नदी पर स्थित बांध को ध्वस्त कर दिया। मीड़िया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने रविवार को अन्हुई प्रांत में कूहे नदी पर स्थित बांध को विस्फोटकों से उड़ा दिया। यह नदी यांग्त्जी नदी की सहायक है।

China में प्रकृति का कहर, भारी बारिश के बाद बाढ़ से 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बांध को नदी घाटी में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ध्वस्त किया गया। मूसलाधार बारिश के कारण चीन की यांग्त्जी समेत कई नदियों का जलस्तर सामान्य से कहीं अधिक हो गया है।

बता दें कि चीन में बाढ़ के कारण अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 3.8 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के 27 प्रांत के लोग इस प्राकृतिक आपदा सामना कर रहे हैं। इनमें से जिग्यांशी, हुबेई, हुन्नान और अन्हुई सबसे अधिक प्रभावित है।

दुनिया का सबसे बड़ा बांध है दि थ्री गोरजेस

बता दें कि इससे पहले यांग्त्जी नदी पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े बांध दि थ्री गोरजेस डैम के तीन फ्लडगेट खोले गए थे। इस बांध में पानी बाढ़ के स्तर से 15 मीटर ऊपर पहुंच गया था। रविवार को चीन की राष्ट्रीय वेधशाला (ऑब्जरवेटरी) ने बारिश को लेकर फिर से यलो अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अत्यधिक बारिश हो सकती है।

सोमवार की सुबह तक भारी बारिश की चेतावनी

आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ( National Meteorological Center of China ) ने अनुमान जताया है कि रविवार की सुबह से सोमवार की सुबह तक तिब्बत, युन्नान, गुईझोउ और गुआंगशी समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश और तूफान आ सकता है।

चीन में बारिश ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड, 29 नदियों के उफान पर होने से 7 लाख लोग प्रभावित

केंद्र ने चेतावनी दी है कि जिलिन, लिआओनिंग और अन्हुई ( Jilin, Liaoning and Anhui ) के कुछ इलाकों में रोजाना 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। इनमें से कुछ इलाकों में तूफान और तेज हवाओं के साथ प्रतिघंटे 70 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। देश के दक्षिणी इलाकों जैसे शिनजियांग, अंदरूनी मंगोलिया और सिचुआन ( Xinjiang, Inner Mongolia and Sichuan ) में बढ़ते तापमान को लेकर यलो अलर्ट जारी किया।