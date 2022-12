China Covid-19: चलते-फिरते 'कोरोना बम' भेजने की तैयारी में चीन: भारत, जापान और मलेशिया के बाद अमेरिका भी करेगा चीनी यात्रियों पर सख्ती

China Reopening International Borders: कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल के बीच चीन ने अगले महीने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। इसके बाद जहां चीनियों ने विदेश यात्रा बुक करने के लिए दौड़ लगा दी है। वहीं, भारत (India), जापान (Japan)और मलेशिया (Malaysia) के बाद अब अमेरिका (US) ने भी कहा है कि वह चीन से आने वाले लोगों के लिए नए उपायों की सख्ती बरतने पर विचार कर रहा है।

US says considering Covid entry restrictions for travelers from China