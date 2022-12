CHINA COVID: एक हफ्ते में चरम पर होगी चीन में कोविड की सुनामी, नए वैरिएंट का बढ़ रहा खतरा

कोरोनावायरस की सुनामी पूरे चीन में जोर पकड़ रही है। जहां, दुनिया के लगभग हर दूसरे हिस्से ने संक्रमणों से जूझते हुए एमआरएन टीकाकरण को अपनाया, वहीं चीन ने इन दोनों को दरकिनार कर दिया है। नतीजा यह है कि कम प्रतिरक्षा वाली आबादी वायरस के सबसे संक्रामक तनाव के कारण महामारी की लहर का सामना कर रही है।

There is little clarity now about infections and deaths in China