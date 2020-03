चीन का बर्बर रवैया: कैदी मुस्लिमों के अंग निकालकर कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहा

बीजिंग। चीन में इन दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उसने कोरोना वायरस पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया। मगर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिससे चीन की हरकतों पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार कैंप में बंद ऊइगर मुस्लिमों (Uyghur Muslims) के अंग निकालकर कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं,जिसमें कोरोना वायरस के पीड़ितों की जान बचाने के लिए किसी के अंग की जरुरत पड़ी और यह अंग बढ़ी आसानी से उपलब्ध हो गया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन पर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले भी सितंबर 2019 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थीं, जिसमें डिटेंशन सेंटर्स में मुस्लिमों के साथ बर्बर रवैया अपनाया गया।

Are Uyghur Muslim Organs Being Illegally Removed to Save China's Coronavirus Patients?@cjwerleman reports on how China is meeting organ transplant demand when the country has a voluntary donor rate of only one for every two million citizenshttps://t.co/cqzHom7q4V