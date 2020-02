Coronavirus: चीन में भेदभाव व आतंरिक लड़ाई की खुली पोल, संदिग्ध मरीज को घर से घसीट ले गए 'बदमाश'

वुहान। रहस्यमय जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) अब महामारी का रूप ले चुका है और इसके कारण चीन में अब तक 722 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 34 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं।

अब चीन में इस कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ अफवाह की खबरों की वजह से हिंसक वारदात व भेदभाव को अंजाम दिया जाने लगा है।

चीन: Coronavirus से बचाव के लिए खाने में परोसा जा रहा है कछुए का मांस, वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, उप प्रधानमंत्री सुन चुनलान ( Deputy Prime Minister Sun Chunlan ) ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीपल्‍स वॉर का आह्वान किया था जिसके बाद से सोशल मीडिया पर वुहान का एक स्‍तब्‍ध करने वाला वीडियो वायरल हो गया है।

Disturbing from Communist China.



Chinese government are only suspecting these people have been exposed & therefore are going to quarantine them w/ people who have #coronavirus.



They are fighting because they don’t want to be quarantined w/ the infected. pic.twitter.com/6Lvnr2Cj7o