मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ चीन का नया कदम, अपने हिसाब से लिखेगा बाइबल और कुरान

बीजिंग। चीन (China) देश के कुछ धार्मिक समूहों (Religious Groups) के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। वह अपने 'समाजवादी मूल्यों' (Socialist Values) को प्रतिबिंबित करने के लिए बाइबल (Bible) और कुरान (Quran) को फिर से लिखने का मन बना रहा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा है कि नए संस्करणों में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) के विश्वासों के खिलाफ जाती हो। उन्होंने बताया कि जो भी इन किताबों जो लाइनें गलत होंगी, उसमें बदलाव किया जाएगा या फिर उनका पुर्नअनुवाद (Re-Translate) करवाया जाएगा।

हालांकि जो आदेश जारी हुआ है, उसमें विशेष रूप से बाइबल और कुरान (Bible and Quran) का उल्लेख नहीं किया गया है। पार्टी ने कहा है, 'ऐसे धार्मिक धर्मशास्त्रों के व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है, जो उन बातों को लेकर हैं,जो समय में आए बदलाव के अनुरूप नहीं हैं।'यह आदेश नवंबर में चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेंट कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय समिति की जातीय और धार्मिक मामलों की समिति (Committee for Ethnic and Religious Affairs) द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान किया गया था।