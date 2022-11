Shenzhou-15: चीन अपने स्पेस स्टेशन Tiangong पर भेजेगा तीन अंतरिक्ष यात्री, तैयारियां पूरी

China Space Station: अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना रहा चीन अब शेनझोऊ-15 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने को तैयार है। जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। 29 नवंबर को चीन रात 11:08 बजे अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोऊ-15 (Shenzhou-15) को लांच करेगा, जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। फी जुनलॉन्ग, (Fei Junlong) देंग किंगमिंग (Deng Qingming) और झांग लू (Zhang Lu) स्पेस स्टेशन जाएंगे। इतिहास रचने वाले चीन के अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग के निर्माण चरण में यह अंतिम छलांग होगी।

Chinese astronauts Fei Junlong, Deng Qingming and Zhang Lu have been selected to carry out the Shenzhou-15 space mission/ photo- CMSA