India-China Faceoff: चीनी विदेश मंत्री ने सीमा निर्धारण न होने को एक बड़ी समस्या बताया, बोले- हमेशा परेशानी बनी रहेगी

बीजिंग/ पेरिस। चीन (China) के विदेश मंत्री वॉन्ग यी (Wang Yi) का कहना है कि भारत-चीन सीमा का सीमांकन न होना एक बड़ी परेशानी है। इसकी वजह से हमेशा समस्याएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने नेतृत्व के बीच हो रहे समझौते को लागू करना चाहिए और मतभेदों को बढ़ाना नहीं चाहिए।

हाल में लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील इलाके में भारतीय सेना ने चीन सेना (India-china border clash pangong tso) को मुहंतोड़ जवाब दिया है। 29-30 अगस्त की रात की घटना के बाद से चीन का रुख बदला-बदला नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि भारत के साथ वे बेहतर रिश्ते कायम करना चाहते हैं और दोनों देश आपसी बातचीत से सभी विवादों को सुलझा लेंगे। यूरोप की यात्रा के दौरान फ्रांस (France) के पेरिस में वांग ने कहा कि कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। मगर इतने बड़े नहीं कि उन्हें बातचीत से हल न किया जा सके।

