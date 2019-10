जल्द भारत आएंगे चीनी राष्ट्रपति, चेन्नई के महाबलीपुरम में मोदी-जिनपिंग की मुलाकात

नई दिल्ली। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन करने के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीनी राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच इस बार चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होगा।

सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम

इस शिखर सम्मेलन को लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। सरकार ने खासतौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके लिए तटों पर पानी से जुड़ी खेल गतिविधियों पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगाया है। जानकारी के मुताबिक, कोवलम से महाबलीपुरम तक 20 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने इन इलाकों में सर्फिंग, पैडलिंग, डाइविंग और तैराकी पर बैन लगाया है।

Chinese President Xi Jinping to visit Mahabalipuram near Chennai in the second week of October for the second informal summit with PM Narendra Modi. (file pic) pic.twitter.com/bSBnLZl7Jq