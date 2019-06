CICA समिट: विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

दुशांबे। ताजिकिस्तान के दौरे पर दुशांबे पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद को एक गंभीर खतरा बताया है। ताजिकिस्तान में आयोजित एशियाई बातचीत और विश्वास बहाली ( CICA ) के पांचवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें आतंकवादियों और उनके कारनामों से पीड़ितों को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। शनिवार को एस. जयशंकर ने CICA की बैठक से इतर ईरान के विदेशमंत्री मोहम्मद जावेद जरिफ से मुलाकात की।

Tajikistan: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Foreign Minister of Islamic Republic of Iran, Mohammad Javad Zarif, in Dushanbe, today. pic.twitter.com/GzGPSmUdZK