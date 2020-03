डॉक्टर के साथ 87 वर्षीय कोरोना वायरस मरीज ने देखा सूर्यास्त, लोगों को इमोशनल कर रही है तस्वीर

बीजिंग। कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर में तबाही मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी दहशत और तनाव के बीच कोरोना वायरस से संबंधित एक तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। दरअसल, कोरोना वायरस के एक 87 वर्षीय मरीज मरीज की उसके डॉक्टर के साथ सूर्यास्त देखते हुए तस्वीर वायरल हो रही है।

इंटरनेट पर लोगों को इमोशनल कर रही है यह तस्वीर

तस्वीर वुहान के एक 87 वर्षीय कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की है। दरअसल, यह मरीज अपने डॉक्टर के साथ वुहान हॉस्पिटल के बाहर अपने डॉक्टर के साथ सूर्यास्त के नजारे का आनंद ले रहा है। इंटरनेट पर लोगों को यह तस्वीर बेहद इमोशनल कर रही है।

Wuhan Uni hospital. A twenty-something doctor from Shanghai was taking a 87yo patient who'd been hospitalised for a month to take a CT scan.

He asked if he wanted to stop to watch the sunset.

He said yes. They enjoyed the moment together. pic.twitter.com/4nzqLZLLGE