पाकिस्तान में सिंध के गवर्नर कोरोना की चपेट में, इमरान इस्माइल को क्वारंटीन किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध प्रांत में लगातार कोरोना वायरस के मामले मिल रहे हैं। यहां के गवर्नर इमरान इस्माइल ( Imran Ismail) को भी संक्रमित पाया गया है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट में बताया कि वह संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुदा इस महामारी से लड़ने की ताकत दे। प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने गवर्नर के जल्द ठीक होने की कामना की है।

Praying for Governor Imran Ismail's speedy recovery from COVID19. May Allah grant him the strength to fight this.