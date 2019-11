काबुल: सुबह-सुबह काम पर जा रहे थे लोग तभी धमाके से दहला यह इलाका, अब तक सात की मौत

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक जोरदार विस्फोट की खबर आ रही है। यहां बुधवार तड़के एक भयंकर कार धमाका हुआ। समाचार एजेंसी ने टोलो न्यूज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा धमाके की चपेट में आए सात लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं।

At least 7 people were killed and 7 others were wounded in a car bomb explosion in PD15 of Kabul, said an Interior Ministry spokesman Nasrat Rahimi: TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/VbrPPaY7Yk