पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए किया था सत्याग्रह, ढाका में बताई पूरी कहानी

ढाका। कोरोना काल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शुक्रवार को दो दिवसीय विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के संबंध में कई बातें कहीं।

अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने एक बड़ी बात बताई और कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय सत्याग्रह किया था। ढाका में पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना, उनके जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। उस वक्त उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी जब उन्होंने अपने कई साथियों के साथ बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था।

