सार्क बैठक में विदेश मंत्री का पाक पर निशाना, सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद को एकजुट होकर हराएं

नई दिल्ली। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों ( SAARC meet ) के बीच गुरुवार को वार्षिक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। इस में भारत ने सभी सदस्य राष्ट्रों से सीमा पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सामूहिक रूप से हराने का आह्वान किया। सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ( foreign minister S Jaishankar ) ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधा।

पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही विदेश मंत्री जयशंकर ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि सभी सामूहिक रूप से आतंकवाद के संकट को हराने पर प्रतिबद्धता जताएं। यह आतंकवाद ही दक्षिण एशिया में सामूहिक सहयोग और समृद्धि के सार्क के उद्देश्य को बाधित करता है। आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए ऐसी ताकतों को समर्थन ना देना और आतंकवाद के माहौल को प्रोत्साहित ना करना शामिल है।

सार्क की इस बैठक की अध्यक्षता नेपाल ने की। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत सार्क के सभी सदस्य शामिल रहे।

Cross-border terrorism, blocking connectivity and obstructing trade are three key challenges that SAARC must overcome.



Only then will we see enduring peace, prosperity and security in our South Asia region.