Ex-Interpol chief Meng Hongwei भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार, कबूला जुर्म

बीजिंग। इंटरपोल ( interpol ) के पूर्व प्रमुख मेंग होंगवेई ( Meng Hongwei ) को रिश्वतखोरी के आरोप में ट्राइल का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को रिश्तखोरी के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेंग को दोषी करार दिया है।

चीनी मीडिया के मुताबिक, सरकारी मुखपत्र पीपुल्स डेली ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 14.5 मिलियन युआन ($ 2.11m) लेने का आरोप लगाने के बाद मेंग ने गुरुवार को अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया है। अब इस मामले में अदालत उत्तरी शहर तियानजिन में बाद के तारीख में अपना फैसला सुनाएगी।

चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि वे मेंग को पकड़ रहे हैं और घूस लेने के मामले में जांच की जा रही है। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि कानून के सामने कोई भी अपवाद नहीं है। किसी की भी कड़ी जांच और सजा होगी।

इंटरपोल ने सोमवार को कहा कि चीन के इस कदम से उन्हें खेद है।

