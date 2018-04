बीजिंगः भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने चार दिवसीय चीन दौरे के लिए शनिवार को बीजिंग पहुंचीं। सुषमा 22 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वे वांग यी के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। सुषमा स्वराज 24 अप्रैल को एससीओ के विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगी। इसके बाद वे मंगोलिया के लिए रवाना होंगी। वांग चीन के विदेश मंत्री के साथ-साथ स्टेट काउंसलर भी है। पिछले महीने वांग के स्टेट काउंसलर बनने के बाद सुषमा स्वराज की यह पहली मुलाकात होगी। चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में प्रस्तावित चीन यात्रा पर भी चर्चा होगी।

External Affairs Minister Smt. Sushma Swaraj arrived today in Beijing for a bilateral visit and to attend the Regular meeting of Foreign Ministers of Shanghai Cooperation Organisation #SCO @SushmaSwaraj @MEAIndia pic.twitter.com/MZHaZhMm1O