भारत और युगांडा में नकली कोरोना वैक्सीन के मामले सामने आए, WHO ने चेतावनी जारी की

जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को भारत और युगांडा में नकली कोवीशील्ड के मामले मिले हैं। यहां पर वैध वैक्सीन सेंटर पर नकली वैक्सीन मरीजों को लगा भी दी गई थी। नकली कोवीशील्ड मिलने के बाद WHO ने मेडिकल सामानों को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं कोवीशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कहा कि वह कोविशील्ड को 5 और 2 एमएल की शीशी वे सप्लाई नहीं करता है।

WHO के अनुसार SII ने लिस्ट में दर्ज वैक्सीन के नकली होने की पुष्टि की है। इसके बारे में WHO को भारत और युगांडा में मरीजों के स्तर से ही जानकारी मिली थी। इनके नकली होने का पता वैक्सीन पर लिखी गई जानकारी न होने पर पता चला।

सेहत से जुड़ा बड़ा खतरा

WHO का कहना है नकली कोरोना वैक्सीन की पहचान कर इसे तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। नकली वैक्सीन दुनियाभर में लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा खतरा है। इसके रिस्क जोन में आने वाले लोग और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा। नकली और बेकार मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेकर WHO के ग्लोबल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ने कोवीशील्ड की नकली वैक्सीन का पता लगाया है। युगांडा में मिली नकली कोवीशील्ड की शीशी 5 एमएल की थी। इसमें 10 डोज लगाने की बात कही गई थी। इस पर नकली एक्सपायरी डेट 10 अगस्त लिखी हुई थी।

नकली कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी

यह पहला मामला नहीं है, जब नकली कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली है। इससे पहले WHO ने अमरीकी देशों में फाइजर-बायो एनटेक की नकली कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी थी। दक्षिण एशिया और अफ्रीका में नकली दवाइयों और वैक्सीन मिलने पर WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी करा है। WHO को कोवीशील्ड की नकली वैक्सीन के बारे में इस साल जुलाई-अगस्त में खबर मिली थी। अब WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पर निगरानी रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खासतौर पर उन देशों में इसकी जरूरत ज्यादा है,जहां नकली वैक्सीन के मामले सामने आए हैं।