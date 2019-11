पाक मंत्री ने कही कश्मीर में सैटेलाइट से इंटरनेट देने की बात, यूजर्स बोले- स्पेलिंग तो सीख लो

इस्लामाबाद। भारत सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। तब से वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ हर संभव झूठा प्रचार करता रहा है। अब पाकिस्तान के मिस्टर बड़बोले मंत्री ने फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके ही हाथ जल गए।

फवाद ने इंटरनेट देने के लिए किया था ट्वीट

दरअसल, पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी ने गुरुवार को ट्वीट किया इसमें उन्होंने कश्मीर ? में अपने सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, 'आज के समय में इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार है, पर जम्मू-कश्मीर में यह सुविधा नहीं है। मैंने SPARCO (पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्ज कमीशन) को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। मैंने पूछा है कि क्या जम्मू-कश्मीर में सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा दी जा सकती है?'

"Internet is considered a fundamental right nowadays.. I have asked SPRACO to check the feasibility of providing internet to caged citizens of Indian Occupied Jammu and Kashmir via satellite" - @fawadchaudhry pic.twitter.com/nre1PxoJqG