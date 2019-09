पाकिस्तानी मंत्री फवाद इस बार बुरे फंसे, कहा- सभी फिदायीन हमलावर मदरसों के छात्र

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में विवादित बयानों के लिए मशहूर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। उनके विवादित बयान को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। फवाद ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सच है कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्र आत्मघाती हमलावर नहीं होते, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि सभी आत्मघाती हमलावर मदरसों के छात्र होते हैं।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, कश्मीरियों को बरगलाने PoK में रैली करेंगे इमरान खान

@AainaFirdos all Madressa students r nt suicide bombers true bt all suicide bombers r Madressa students this is bitter reality..