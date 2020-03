विदेशी मीडिया का दावा- पाक पीएम इमरान खान कोरोना पॉजिटिव, मंत्री फवाद चौधरी बोले- झूठ..वे ठीक हैं

इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से लगातार संक्रमित हो रहे लोगों की बढ़ती संख्या व मरने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मची है। इस वायरस से अब तक दुनिया के कई ग्लोबल लीडर और दिग्गज हस्तियां संक्रमित हो चुके हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आई है।

विदेशी मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई।

Coronavirus: ऋषि कपूर ने पाकिस्तानियों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, Tweet कर दी यह सलाह

मीडिया में इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव की खबर आने के बाद पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये खबर पूरी तरह से गलत है और पीएम इमरान खान स्वस्थ हैं।

You are a journo not an ordinary troll, all bullshit may not be forwarded without basic query, @ImranKhanPTI is absolutely fine .... https://t.co/HzlKKQgwif