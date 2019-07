G20 समिट: ऑस्ट्रेलियाई PM ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पोस्ट की सेल्फी, लिखा-कितने अच्छे हैं मोदी!

ओसाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने G20 समिट ( G20 summit ) में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कई गंभीर मुद्दों को उठाया। हालांकि, इस समिट में नेताओं के कई अनौपचारिक मुलाकात के पल भी सामने आए। इसी कड़ी में पीएम मोदी की एक सेल्फी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह सेल्फी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ( Australian prime minister Scott Morrison ) ने पोस्ट की है।

पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मुलाकात

ओसाका में चल रहे G20 समिट के इतर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन ने एक फोटो ट्वीट की। उन्होंने इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ‘अच्छा’ बताया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सेल्फी पोस्ट करते हुए मॉरिसन ने हिंदी में लिखा, 'कितना अच्छा है मोदी!'। इस फोटो में दोनों देशों के प्रधानमंत्री हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉरिसन ने #G20OsakaSummit के साथ शेयर यह ट्वीट शेयर किया।

जी-20 सम्मलेन: भारत के लिए अहम रहा पहला दिन, ये हैं 10 बड़ी बातें

ऑस्ट्रेलियाई पीएम के इस ट्वीट को पीएम मोदी ने भी रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'दोस्त, हमारी द्विपक्षीय रिश्तों की ऊर्जा से मैं 'Stoked' हूं।'

Mate, I’m stoked about the energy of our bilateral relationship! @ScottMorrisonMP https://t.co/RdvaWsqlwY