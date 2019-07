G-20 समिट: मोदी-आबे के बीच द्विपक्षीय वार्ता, भ्रष्टाचार और हाई स्पीड रेल समेत कई मुद्दों पर हुई बात

ओसाका। 14वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। विदेश सचिव विजय गोखले ( Foreign Secretary Vijay Gokhale ) ने मोदी-शिंजो की मुलाकात को लेकर कहा कि दोनों नेता पुराने दोस्त हैं और गर्मजोशी के साथ दोनों ने मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर उनकी बहुत रचनात्मक और विस्तृत चर्चा हुई।

गोखले ने बताया कि जापान के पीएम शिंजो ( PM Shinzo Abe ) आबे ने जी-20 बैठक से पहले पीएम मोदी की ओर से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मुद्दे पर पहल करने के मामले को विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि G-20 को अपने भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के हिस्से के रूप में इस समस्या से निपटना चाहिए।

Foreign Secretary Vijay Gokhale on PM Modi-Japan PM Shinzo Abe meet: PM Abe referred specifically to PM Modi's initiative in earlier G20 meetings on the issue of fugitive economic offenders and he said that G20 should deal with this problem as part of its anti-corruption measures https://t.co/TwnEEeafxr