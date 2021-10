सरकार ने की पेट्रोल के दाम में 10.49 रुपये की जबर्दस्त बढ़ोतरी, सोशल मीडिया पर छाया गुस्सा

नई दिल्ली। इंटरनेट पर मीम्स की बात आने का मतलब है कि मजाक और गुस्सा इस तरह से जाहिर किया जाना कि यूजर्स हंसे भी गुस्साएं भीं। अब बात करें पाकिस्तान की तो यहां पर सरकार के हालिया फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की जबर्दस्त बाढ़ आ गई है। और आए भी क्यों ना मामला ही ऐसा है। पाकिस्तान सरकार ने देश में पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है।

इसके बाद पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर पेट्रोल के दामों में वृद्धि के सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की है। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार सुबह पता चला कि पाकिस्तान वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत में 10.49 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

इसके बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार के इस कदम पर गुस्सा जताया। इतना ही नहीं ट्विटर पर पेट्रोलप्राइस हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया उनका गुस्सा निकालना है।

पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने पेट्रोल की कीमतों में जबर्दस्त बढ़ोतरी के बाद ना केवल गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, बल्कि ऐसे जबर्दस्त कमेंट्स भी किए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार का खूब मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, सरकार के इस कदम के बाद विपक्ष ने भी घेरना शुरू कर दिया है।

पेट्रोल की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली दरों में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देश की जनता पर पेट्रोल बम फोड़ा गया है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने पीटीआई सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने इमरान खान के इस्तीफे की मांग भी की है।

A Pakistani citizen requests Prime Minister @ImranKhanPTI to leave the nation alone since he claims PM Khan has given unbearable pain to the nation in the form of hyper inflation. @QamarBhattiTPD#Petrol #PetrolShortages #PetrolDieselPrice #PetrolBomb #Petrolprices #PetrolPrice pic.twitter.com/JKmr6uypI4