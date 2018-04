लाहौरः पाकिस्तान में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे दूल्हे की तस्वीर वायरल हो रही है जो सिर से लेकर पैर तक सोना पहने हुए है। यह तस्वीर लाहौर की बताई जा रही है। दूल्हे का नाम सलमान शाहिद है जो पेशे से व्यवसाई हैं। सलमान ने अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में 63 हजार की पोशाक पहनी थी, जिसको सोने से सजाया गया था। इसके अलावा सलमान शाहिद ने सोने से ज़ड़े जूते पहने थे जिसकी कीमत 17 लाख बताई गई है। रिसेप्शन पार्टी में टाई पहन कर गए सलमान की तरफ सारे लोग देखने लगे। इस टाई की कीमत 5 लाख बताई जा रही है।

This groom in Lahore wore an outfit on his valima which is worth Rs. 25 lakhs. His suit alone cost, Rs. 63,000, his shoes were made with 32 tolas of gold and they cost Rs. 17 lakhs and that tie is made with 10 tolas gold which cost Rs. 5 lakhs. pic.twitter.com/vaGJUeHJ0b