Imran Khan ने भारत को पड़ोसी देशों के लिए खतरा बताया, कहा-मोदी सरकार हिंदू कट्टरपंथी सोच की शिकार

इस्लामाबाद। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पाकिस्तान (Pakistan) में स्थिति बदतर है। इमरान सरकार को चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान (Imran khan) ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का कहना है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। इमरान खान की विश्व समुदाय से अपील है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) या एयर स्ट्राइक (Air Strike) जैसा कदम उठा सकता है।

The Hindutva Supremacist Modi Govt with its arrogant expansionist policies, akin to Nazi's Lebensraum (Living Space), is becoming a threat to India's neighbours. Bangladesh through Citizenship Act, border disputes with Nepal & China, & Pak threatened with false flag operation.