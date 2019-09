हांगकांग: 500 यात्रियों को लेकर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, आठ गंभीर रूप से घायल

हांगकांग। चीन के अर्धस्वायत्त वाले क्षेत्र हांगकांग में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। पीक ऑवर्स में चलनेवाली एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद यातायात ठप हो गया था। हालांकि, बुधवार को ट्रेन सेवाएं दोबारा शुरू हो गईं हैं।

500 यात्रियों के साथ जा रही थी ट्रेन

जानकारी के मुताबिक, 500 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। सुबह-सुबह पीक आवर्स में हुए इस हादसे में करीब आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों को दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। बता दें कि घटना जहां हुई है वो चीन को हांगकांग से जोड़ने वाले व्यस्त रूट में से एक है।

हादसे के कारणों का पता नहीं

इस घटना की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। इनसे साफ पता चल रहा है कि हंग होम स्टेशन के पास ट्रेन के डिब्बे पटरी से दूर हटकर छितरा गए थे। हालांकि, अभी तक इस बाद का खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हादसा हुआ किस कारण से था।

