काबुल: यूनिवर्सिटी छात्रों को निशाना बनाकर किया गया IED ब्लास्ट, एक की मौत, पांच घायल

काबुल। अफगानिस्तान से लगातार बड़े ब्लास्ट की खबरें आ रहीं हैं। सोमवार को गजनी प्रांत में एक भीषण इम्प्रोवाइस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) ब्लास्ट हुआ। यह धमाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को निशाना बनाकर किया गया। हमले में एक के मारे जाने की खबर है।

प्रांतीय पुलिस ने दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना में कम से कम पांच लोग घायल भी हुए हैं। प्रांतीय पुलिस ने घटना की पुष्टी करते हुए इस संबंध में एक बयान जारी किया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता रद्द करने के बाद से ही आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

