नागरिकता बिल पर बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने ट्वीट कर साधा RSS-मोदी सरकार पर निशाना

इस्लामाबाद। भारत की लोकसभा में सोमवार की मध्यरात्रि को नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ। इस फैसले पर जहां देश में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान इसपर भड़क गए हैं। एक ट्वीट नें खान ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है।

गुस्साए इमरान ने किया ट्वीट

अपने ट्वीट में इमरान खान ने मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। इमरान ने इस बिल को सीधे-सीधे दोनों देश के बीच हुए समझौते के विरोध वाला बताया है। खान ने लिखा, 'भारत की लोकसभा में जो नागरिकता बिल पास किया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। ये बिल पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ये कानून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसे मोदी सरकार लागू कर रही है।'

We strongly condemn Indian Lok Sabha citizenship legislation which violates all norms of int human rights law & bilateral agreements with Pak. It is part of the RSS "Hindu Rashtra" design of expansionism propagated by the fascist Modi Govt. https://t.co/XkRdBiSp3G