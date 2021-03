इमरान खान ने पीएम मोदी के खत का दिया जवाब, कहा- दोनों देशों के बीच शांति के लिए जरूरी है ये बात

इस्लामाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच दोस्ती की सुगबुगाहट फिर से दिखाई पड़ने लगा है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच सीजफायर होने के बाद से राजनैतिक संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर दिए गए बधाई संदेश का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, भारत के साथ दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है।

इमरान खान ने लिखा कि दक्षिण एशिया में स्थाई शांति और स्थिरता के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर विवाद समेत सभी मुद्दों को हल करना जरूरी है। पीएम मोदी के नाम इमरान खान ने पत्र लिखते हुए कहा है कि पाकिस्तान नेशनल डे पर आपकी बधाई के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान के लोग भारत समेत तमाम पड़ोसियों के साथ अमन और सहयोग चाहते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि हमें यकी है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत-पाकिस्तान अपने सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। इमरान ने आगे लिखा कि बातचीत के लिए एक साकारात्मक माहौल का बनना जरूरी है। अपने पत्र में इमरान खान ने कोरोना महामारी से मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए भारत को शुभकामनाएं भी दी है।

